Dein Smoothie-Mixer kann mehr, als nur Obst pürieren.

imago images/Westend61

Hamburg. Dein Smoothie-Mixer steht in der Küche nur rum und fängt Staub? #neo erklärt, was das Küchengerät noch so kann.

In diesem Artikel erfährst Du:Wieso ein Smoothie-Mixer nicht nur Obst pürieren kann. Bei welchen Arbeiten in der Küche das Gerät noch nützlich ist. Was Du dabei beachten solltest. Gehörst Du auch zu den Menschen, die s