Die Playstation 5 ist ausverkauft, seit sie auf dem Markt ist. Was ist da los und wie kann man trotzdem an eine PS5 kommen?

ANP/HH/Jeffrey Groeneweg/imago images

Minato/Tokio. Die Playstation 5 ist seit über einem halben Jahr auf dem Markt und trotzdem schwer zu bekommen. Wir schlüsseln auf: Darum gibt es Lieferengpässe und so hast Du trotzdem eine Chance, eine Konsole zu kaufen.

In diesem Artikel erfährst Du:Warum die PS5 so schwer zu bekommen ist. Welche Rolle die Corona-Pandemie spielt. Welche Tricks es gibt, um an eine Playstation 5 zu kommen. Als die Playstation 5 am 19. November 2020 ersch