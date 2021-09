Die Sneaker von Marken wie Veja sind nachhaltig produziert. Aber kann auch das Design der umweltfreundlichen Marken überzeugen?

imago images/Cover-Images

Hamburg. Faire Sneaker bestehen aus nachhaltigen Materialien und sind nicht teurer als die konventionellen Marken. Aber können sie auch vom Look her mit Nike und Co. mithalten?

In diesem Artikel erfährst Du:Wie die nachhaltigen Sneaker der verschiedenen Marken aussehen. Aus welchen Materialien sie bestehen. Was die umweltfreundlichen Schuhmodelle kosten. Viele Schuhe, besonders die Sneaker bekannter