Twitch-Streamer verrät: So wenig Zuschauer reichen, um Geld zu verdienen

Streaming als Beruf? Das ist nicht so einfach. (Symbolbild)

Christoph Soeder/dpa

Berlin. Für die meisten ist es ein Traum: Den ganzen Tag machen, was einem Spaß macht und dafür gut bezahlt werden. Der Twitch-Streamer "NoWay4u_Sir" hat nun verraten, wie man mit Gaming Geld verdienen kann.

In diesem Artikel erfährst Du:Wie Frederik Hinteregger alias "NoWay4u_Sir" so erfolgreich wurde. Welche Dinge ihm dabei halfen. Wieso er Streaming nicht als Beruf empfehlen würde. Beruf und Hobby sind bei den meisten Me