Oversized-Mode: So kombinierst Du die Trendteile

Oversized-Kleidung ist im Trend. Wie kombiniert man die Teile am besten? (Archivbild)

imago images/Runway Manhattan

Berlin. Die Mischung macht's: Weite Teile wirken am besten, wenn sie kontrastreich zu eng anliegender Kleidung getragen werden. Worauf sollte man beim Oversized-Trend noch achten? Expertinnen geben Tipps.

In diesem Text erfährst Du: Wie Du Oversized-Stücke am besten kombinierst. Warum die Materialien eine große Rolle spielen. Wie Du Gemütlichkeit auch in Deine Arbeits-Outfits bringst. Lässig und bequem soll die Mode jetzt