Filme wie "Hail, Caesar" existieren zwar, aber trotzdem auch nicht.

Prod.DB/imago images

Los Angeles. "Moonquake Lake" oder "Hail Caesar, A Tale of The Christ" sind Filme, die nie gedreht wurden. Trotzdem existieren sie – als Filme-im-Film. Die Plattform "Nestflix" hat sich diesen nun angenommen. Was hat es damit auf sich?

In diesem Artikel erfährst Du:Was ein Film-im-Film ist. Wo man die Fake-Filme findet. Warum eine Amerikanerin die Website erschaffen hat. In der Serie "How I Met Your Mother" gibt es eine Sequenz, in der sich der Hauptdarstel