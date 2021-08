Hollywood-Star Hugh Jackman spielt in "Reminiscence" einen Mann, der seine Klienten verlorene Erinnerungen erneut durchleben lässt.

imago images/Prod.DB

Hamburg. Einmal mit einem Hollywood-Star vor der Kamera stehen – mithilfe von künstlicher Intelligenz und einem einzigen Foto von Dir kannst Du das jetzt vom Sofa aus: als Klient von Hugh Jackmans Rolle in seinem neuesten Film.

In diesem Artikel erfährst Du: Wie Du Deine eigene Filmsequenz mit Dir und Hugh Jackman erstellst. Was man unter Deepfakes versteht. Was künstliche Intelligenz mit nur einem Foto von Dir anstellen kann. In dem Scie