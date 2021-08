Wenn der E-Scooter gestohlen wird, tut das nicht nur dem Geldbeutel weh. Ein New Yorker hat seinen nun aber zurückbekommen – mithilfe von einem Airtag. (Symbolbild)

Britta Pedersen/dpa

New York. E-Scooter sind ein beliebtes Diebesgut: Um sich davor zu schützen, brachte ein New Yorker zwei Airtags an seinen Roller an und konnte ihn tatsächlich wiederfinden, nachdem er gestohlen wurde. Doch das sorgte auch für Ärger.

In diesem Artikel erfährst Du:Wie ein New Yorker seinen gestohlenen E-Scooter wiederfand. Warum die Polizei keine Hilfe war. Aus welchem Grund er eine Morddrohung bekam. E-Scooter sind ziemlich teuer und es ist ärgerlic