Wie der Klimawandel bestimmt, was wir in Zukunft essen

Ein Weizenfeld in der Sonne. Wie lange reichen unsere Wasserreserven noch aus, um alle Menschen satt zu bekommen?

dpa / Jan Woitas

Osnabrück. Dass die Fleischproduktion viel Wasser verbraucht, ist inzwischen bekannt. Aber auch viele Nutzpflanzen haben großen Durst. Was können wir noch anbauen, wenn das Klima immer wärmer wird?

In diesem Artikel erfährst Du:Warum der Klimawandel den Anbau von Weizen, Kartoffeln und Reis bedroht. Wie unterschiedlich Pflanzen an Hitze und Trockenheit angepasst sind. Was getan werden muss, damit wir auch in Zukunft genug zu