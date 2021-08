Kinder und Jugendliche sollten nicht dafür verantwortlich sein, die Klimakrise aufzuhalten. Jugendliche und Kinder hingegen sollten ihre Kraft eigentlich für das Jung sein selbst aufwenden.

Mathias Wasik/dpa

Köln. Alle zwei Wochen legt Theresia Crone in ihrer Podcast-Kolumne den Finger in die Wunden der Politik und Gesellschaft. In dieser Folge geht es um verheerende Auswirkungen des Klimawandels in Deutschland