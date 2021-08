Reese Witherspoon ist nicht nur Schauspielerin, sondern auch erfolgreiche Unternehmerin.

Jordan Strauss/Invision/AP/dpa

Los Angeles. "Natürlich blond" war gestern: Reese Witherspoon ist laut "Forbes" die reichste Schauspielerin der Welt. Dafür hat sie ihre Firma verkauft, die sich für Frauen in den Medien einsetzt.

In diesem Artikel erfährst Du:Wie Reese Witherspoon so reich wurde.Wieso sie eine Firma gründete.Um was sich ihr neuester Film dreht.Lange wurde Reese Witherspoon ("Walk The Line") in Hollywood wegen ihrer Rollenwahl nicht ernstgenommen. Zu