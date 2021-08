Der Snälltåget bringt Reisende in 19 Stunden von Berlin nach Stockholm.

Snälltåget/dpa

Berlin/Stockholm. Willkommen in den Achtzigern: Ein knarzender Zug mit Kurbeltüren und Pritschenbetten verbindet Berlin über Kopenhagen mit Stockholm. Die Fahrt mit dem Snälltåget ist ein 19-stündiges Abenteuer.

Wer an diesem Abend in Berlin-Gesundbrunnen in den falschen Zug steigt, wird sich ärgern. Denn um 19.12 Uhr beginnt am Bahnsteig das große Abenteuer: der Snälltåget-Nachtzug öffnet seine Türen für Reisende. In den nächsten 19 Stunden wird e