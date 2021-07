Tiktok ist voll von Theophilus Junior Bestelmeyer. Aber warum? (Symbolbild)

Imago Images/Westend61

Hamburg. Die Kommentarspalten auf Social Media sind voll mit einem Namen: Theophilus Junior Bestelmeyer. Doch wer ist das und warum ist er plötzlich überall? Auf den Spuren eines Internet-Hypes.

In diesem Artikel erfährst Du:Wer Theophilus Junior Bestelmeyer ist. Warum Dir sein Name gerade überall bei Tiktok begegnet. Was das mit dem Jugendwort des Jahres zu tun hat. Im Internet wurden Menschen schon für die merkwürd