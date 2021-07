Vor der Kamera essen: Das ist der Mok-Bang-Trend. Was steckt dahinter?

imago images/Addictive Stock

Berlin. Ein Video von einem Berg an Essen und jemandem, der diese Menge in sich hineinstopft. Das ist der Mok-Bang-Trend aus Südkorea, der sich zunehmend auch in Europa verbreitet. Das soll entspannen. Was steckt dahinter?

In diesem Artikel erfährst Du:Wie man durchs Essen Geld verdient. Warum der Trend bei den Zuschauern so beliebt ist. Was Kritiker dazu sagen. Das Video des Youtubers Zach Choi beginnt damit, dass er kocht. Dabei raschelt er m