Nervenkitzel Lost Places: Reporterin auf Spurensuche in verlassener Klinik

Einsam und verwaist ist das über 110 Jahre alte Denkmal an der Flensburger Förde.

Victoria Lippmann

Flensburg. Eigentlich ist das Betreten der Klinik-Ost an der Flensburger Förde strengstens verboten. Doch unsere Reporterin Raissa Waskow darf in dem verwaisten Gebäude Filmaufnahmen machen. Es ist der Eintritt in eine andere Welt.

Zugewachsene Gemäuer, eingeschlagene Scheiben — trotz Absperrband und Betreten-Verboten-Schildern zieht die ehemalige Klinik-Ost immer noch viele Neugierige, Geschichtsliebhaber und Fotografen an. Leider wird der verlassene Ort aber auch im

Starten Sie jetzt Ihren kostenlosen Probemonat!

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab, um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in der App „noz News“ stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.

Sie sind bereits Digitalabonnent? Hier anmelden

Sind Sie bereits Abonnent der gedruckten Zeitung?

v class="paywall">