Nicht für jeden ist der Zug das Fortbewegungsmittel Nummer Eins.

Osnabrück. Viele junge Menschen haben in der Pandemie besonders gelitten. Die Grünen wollen ihnen mit kostenlosen Interrailtickets für ihre Geduld danken. Doch ist die Reise mit dem Zug durch Europa überhaupt eine gute Belohnung?

In diesem Artikel erfährst Du: Was die Grünen genau planen. Ob Interrail überhaupt noch attraktiv ist. Wie junge Menschen am liebsten Reisen und wie viel Geld sie dafür ausgeben. Herr Schmude, Sie sind Tourismusforscher und P