Mit der neuen Verbindung reist Du von Berlin über Kopenhagen und Malmö bis nach Stockholm.

dpa/Christophe Gateau

Berlin. Für eine Reise nach Skandinavien muss man nicht mehr ins Flugzeug steigen: Ein neuer Nachtzug fährt von Berlin nach Schweden – erstmals seit fast 30 Jahren.

In diesem Artikel erfährst Du:Welche neue Nachtzug-Verbindung es ab jetzt gibt. Wie viel die Tickets kosten. Welche Nacht-Verbindungen die Deutsche Bahn plant. Abends in Berlin losfahren und mittags am nächsten Tag in Skandin