Machtgefühl in der Beziehung – das Geheimnis ewigen Liebesglücks?

"Ich entscheide!" Sich dazu in der Beziehung befähigt zu fühlen, macht glücklich.

imago images/Yacob Chuk

Hamburg. Bestimmen, wo der Urlaub hingeht, was zu Abend gegessen und welcher Film im Kino gesehen wird – spüren Liebespaare diese Entscheidungsmacht, sind sie einer Studie zufolge glücklicher in der Beziehung.

In diesem Artikel erfährst Du:Welche Art von Macht Deiner Beziehung helfen könnte. Was die Forscher zum Thema Macht in der Beziehung rausfanden. Warum der besserverdienende Mann nicht zwingend mehr Macht hat. Wir alle haben e