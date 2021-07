Lehrer, Erzieherin, IT: Wie Du in diesen Branchen Quereinsteiger wirst

Als Quereinsteiger in den Erzieher-Beruf? Das geht: Einige Bundesländer haben sogar spezielle Programme dafür.

imago images/Michael Gstettenbauer

Nürnberg. Wer ohne Erfahrung in eine neue Branche wechselt, bekommt den Titel "Quereinsteiger". Ganz unerheblich sind bisherige Kompetenzen und Fähigkeiten aber nicht. Wo sind Quereinsteiger wirklich gefragt?

In diesem Artikel erfährst Du:Warum sich Menschen für einen Branchenwechsel entscheiden. In welchen Branchen der Quereinstieg möglich ist – und in welchen nicht. Wie man mit dem Praxisschock umgeht und mit seinen Kompetenzen