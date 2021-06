Polizisten bei einer Demo gegen den Drachenlord 2018: Die Beamten müssen seit Jahren regelmäßig zum Haus des Youtubers fahren und für Ordnung sorgen.

picture alliance/David Oßwald

Emskirchen. Seit Jahren liefert sich ein bayerischer Youtuber einen lautstarken Streit mit seinen Kritikern – nicht nur im Netz, sondern am heimischen Gartenzaun. Sein Dorf hat nun endgültig genug.

In diesem Artikel erfährst Du: Wie ein Dorf in Bayern gegen die Anti-Fans eines Youtubers vorgeht. Was hinter dem Ärger um den Drachenlord steckt. Warum das "Drachengame" im Gefängnis enden könnte. Eigentlich leben im be