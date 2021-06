Im Oktober 2020 teilte Youtuber Philipp Mickenbecker seinen Fans in einem Video von einem schweren Schub seiner Krebserkrankung mit. Nun ist er gestorben.

Screenshot Youtube/The Real Life Guys

Hamburg. Jahrelang kämpfte er gegen den Krebs: Am Mittwoch ist der Youtuber Philipp Mickenbecker an den Folgen seiner Erkrankung gestorben. Im Internet inspirierte er ein Millionenpublikum zu Hoffnung, Glaube und Mut.

Philipp Mickenbecker, einer der bekanntesten deutschen Youtuber, ist tot. Wie sein engster Kreis am Donnerstag mitteilte, starb der 23-Jährige am Mittwoch an den Folgen einer schweren Krebserkrankung."Wir haben gehofft, wir müssen dieses Vi