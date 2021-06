Balenciaga klont Models für Deep Fake-Fashion Show?

Paris. Hier ist gar nichts echt: Balenciaga ist die erste Deep-Fake-Modenschau mit nur einem Model gelaufen. Wie durch künstliche Intelligenz eine komplett digitale Show kreiert wurde.

In diesem Artikel erfährst Du: Was die Fashion Show von Balenciaga so besonders macht. Was eigentlich Deep Fake ist. Ob wirklich nur ein Model die ganze Show rockte. „“It’s a deep fake of a fashion show”&ldqu