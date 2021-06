Zum Jahreswechsel 2019-2020 trat die K-Pop-Band BTS auf dem Times Square in New York City auf.

imago images/PA Images/PBG

Seoul. K-Pop ist eine der größten Unterhaltungsindustrien der Welt, und doch relativ unbekannt. Was steckt hinter dem Phänomen und hinter dessen einflussreicher "Fan-Armee"?

In diesem Artikel erfährst Du:Wie der K-Pop von Korea aus zu einer weltweiten Mega-Industrie wurde und warum es viel mehr als eine Musikrichtung ist. Was die Fangruppen der K-Pop-Stars so besonders macht. Wie einige Skandale das I