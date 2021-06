Entspannung und Relaxen steht für viele Menschen im Urlaub im Fokus.

imago images/Rolf Poss

Hamburg. Erholung und Entspannung steht im Urlaub meistens im Vordergrund. Das eine oder andere Kilo zu viel geht oft mit auf die Heimreise. Das muss nicht sein. So bleibst Du auch im Urlaub fit.

In diesem Artikel erfährst Du: Wie Du im Urlaub entspannen und fit bleiben kannst.Mit welchen Tipps das am besten gelingt.Welche Rolle dabei eine gute Ernährung spielt.Die Erwartungen an die schönsten Wochen des Jahres sind hoch. Im Urlaub