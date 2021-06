Diese sechs schaurigen Orte in Norddeutschland musst Du kennen

Auf der Halbinsel Wustrow ist diese Ruine eines alten Herrenhauses zu finden.

Volker Bohlmann

Osnabrück. Das Aufsuchen von Lost Places wird immer häufiger zum schaurig-schönen und nicht immer legalen Hobby. Im Folgenden zeigen wir Dir sechs verlassene Orte in Norddeutschland.

