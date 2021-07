Die Schallplatte ist seit geraumer Zeit auch bei jungen Leuten wieder angesagt.

imago-images/Westend 61

Osnabrück. Unsere Eltern haben sie geliebt, für uns galt die Schallplatte dagegen lange Zeit als veraltet. Doch seit einigen Jahren feiert das schwarze Gold ein Revival – vor allem bei jungen Menschen.

In diesem Artikel erfährst Du:Warum es sich lohnt, eine Platte aufzulegen. Was Liebhaber an dem schwarzen Vinyl so sehr schätzen. Was Du bei der Nutzung einer Schallplatte beachten solltest. Es wirkt wie ein Relikt aus einer