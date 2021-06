Der rosa oder der blaue Schnuller? Eine amerikanische Familie hat solchen Geschlechterklischees den Kampf angesagt.

Imago Images/KMNPhoto

Salt Lake City. Ein Kind erziehen, ohne es als Mädchen oder Jungen zu bezeichnen: geht das überhaupt? Und wenn ja, schadet es ihm nicht vielleicht? Eine amerikanische Familie widerspricht.

In diesem Artikel erfährst Du: Was Zoomer und seine Familie besonders macht. Wie sie mit Kritik umgehen. Was unter geschlechtsneutraler Erziehung zu verstehen ist. Zoomer ist inzwischen fünf Jahre alt. Auf den Bildern, d