Modelle wie dieser One-Shoulder-Badeanzug sind voll im Trend. Abstrakte Formen und Muster sowieso.

dpa/Second Female

Hamburg. Auf der Suche nach einem neuen Bikini, einer Badehose oder einem Badeanzug? Modeexpertinnen wissen, mit welchen Modellen Du diesen Sommer voll im Trend bist. Soviel vorab: Die Hauptsache ist, dass Du Dich wohlfühlst.

Egal, ob es dieses Jahr zum Baden in die weite Welt hinausgeht oder an den Badesee um die Ecke – ein hübsches Schwimmoutfit, in dem wir uns wohlfühlen und losgelöst die Sonne genießen können, brauchen wir in jedem Fall. Hast Du Lust auf ein