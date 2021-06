Dass sich Karl Lauterbach in Sendungen abseits von Lanz und Will blicken lässt, passiert selten. Bei "World Wide Wohnzimmer" hat er über die Perspektiven für junge Menschen gesprochen.

Hamburg. Es ist bereits das dritte Corona-Semester, in dem Studierende allein im Homeoffice lernen. Lange fühlten sie sich von der Politik vergessen. Nun verspricht Karl Lauterbach: Im Herbst geht's zurück an die Uni!

In diesem Artikel erfährst Du: Wie Lauterbach zur baldigen Präsenzlehre an den Unis steht. Wann Clubs aufmachen könnten. Warum der Gesundheitsexperte so optimistisch ist. Studierende fühlen sich in der Pandemie im Stich