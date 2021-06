Die Good Farm Box im Test: "Mir gefällt das Konzept von Good Bank, dass die Basis der Rezepte vegan ist und für die vegetarische und omnivore Version lediglich Lebensmittel hinzugefügt werde."

Rebecca Niebusch

Hamburg. "Kochbox trifft Gemüsekiste": So wirbt das Unternehmen Good Bank für sein Essenskit. Wir haben den Test gemacht.

In diesem Artikel erfährst Du:Wie eine Kochbox funktioniert. Wie der Anbieter Good Bank in unserem Test abschneidet. Wann sich eine Kochbox lohnt. Nachdem wir bereits die Kochboxen von Hello Fresh, Dinnerly und