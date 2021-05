Die Frauen vom VfL Wolfsburg freuten sich am Wochenende über den Pokalgewinn. Anders als das Finale der Männer fand ihr Endspiel nicht zur Primetime statt.

Berlin. Der Deutsche Fußballbund hat eine neue Kampagne gestartet, die mehr Anerkennung für Frauen im Fußball zum Ziel hat. Doch noch verwirrt der Ansatz mehr als dass er wahren Veränderungswillen offenbart.

In diesem Artikel erfährst Du:Wie der DFB die Sichtbarkeit von Frauen im Fußball erhöhen will. Was Grammatik damit zu tun hat. Welche Kritik es an der Kampagne gibt. Fußball ist männlich. Nicht nur in der allgemeinen Wahrnehm