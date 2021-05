Mit dem sperrigen Rucksack beladen erklimmen die Lieferando-Fahrer in jeder Schicht unzählige Treppenhäuser. Wenn ein Aufzug vorhanden ist, ist das eine willkommene Entlastung.

Hamburg. Ein Kunde beschwert sich auf Twitter über einen Lieferando-Fahrer, der den Fahrstuhl nutzte. Lieferando pflichtet ihm zunächst bei – und wird dafür heftig kritisiert.

In diesem Artikel erfährst Du:Ob Lieferando-Fahrer den Aufzug nutzen dürfen. Was es mit dem Shitstorm gegen Lieferando auf sich hat. Wofür Lieferando in der Kritik steht. Lieferando-Fahrer machen einen harten Job. Für niedrig