Das Homeschooling könnte bald ein Ende haben – wenn auch Jugendliche geimpft werden. (Symbolbild)

imago images/photothek

Hamburg. Der Impfgipfel ist vorbei. Was besagen die Beschlüsse? Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Impfangebot für Jugendliche.

In diesem Artikel erfährst Du:Ab wann Jugendliche eine Chance auf einen Impftermin haben. Was passiert, wenn Eltern gegen eine Impfung ihrer Kinder sind. Welche Nebenwirkungen auftreten können. In weniger als zwei Wochen fäll