Carolin Kebekus ist bekannt für ihr politisches und aktivistisches Engagement. Dabei gerät auch immer wieder die katholische Kirche in die Kritik.

Rolf Vennenbernd / dpa

Hamburg . Die Comedienne Carolin Kebekus hat im Podcast "Talk mit K" des "Kölner Stadt-Anzeiger" die Aufarbeitung der Missbrauchsfälle in der katholischen Kirche stark kritisiert.

In diesem Artikel erfährst Du: Was Carolin Kebekus an der katholischen Kirche kritisiert. Was es mit Missbrauch in der katholischen Kirche auf sich hat. Was die Komikerin deshalb fordert. Carolin Kebekus ist bekannt für klar