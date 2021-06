Die Dachdeckerei ist ein Traumberuf für schwindelfreie Frischluft-Liebhaber.

imago images/Eckhard Stengel

Wedel. Hoch oben über der Stadt und immer an der frischen Luft – so arbeitet ein Dachdecker. Ob der Beruf etwas für Dich sein könnte, findest Du in diesem Artikel heraus.

In diesem Artikel erfährst Du:Was Dachdecker an ihrem Job lieben. Welche Voraussetzungen Du erfüllen solltest. Was Dich in der Ausbildung erwartet. Wer im Leben hoch hinaus möchte, kann Dachdecker werden. Michel Joerss jedenf