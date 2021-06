Ausbildung im Check: So arbeitet eine Trockenwandmonteurin

Alexandra Garre schätzt an ihrer Ausbildung zur Trockenwandmonteurin, dass sie jeden Tag sieht, was sie geleistet hat.

dpa/Kirsten Neumann

Isernhagen/Hamm. 98 Prozent der Auszubildenden im Bereich Trockenbau sind Männer. Dabei bringt der Job viel Abwechslung mit sich. Wir haben eine junge Trockenwandmonteurin begleitet.

In diesem Artikel erfährst Du:Wie es ist eine Ausbildung zur Trockenbaumonteurin zu machen. Was Alexandra Garre an ihrem Beruf schätzt. Warum der Beruf mehr auf unserem Radar sein sollte. Beim Ausbildungsberuf von Alexandra G