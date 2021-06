Alex Neüff ist mit ihren Rollschuhen auf dem Tempelhofer Feld unterwegs.

Instagram/tanzalex

Berlin/Hamburg. Auf der Suche nach Freizeitbeschäftigungen während der Corona-Pandemie wurde auch das Rollschuhfahren wiederentdeckt. In den sozialen Netzwerken zeigen sich die Fans des Sports beim Tanzen.

In diesem Artikel erfährst Du:Warum immer mehr Menschen mit Rollschuhen unterwegs sind. Wie Dich der Sport fit hält. Was Anfänger wissen müssen. "Der hier heißt 'Shoot the duck'", ruft Anke Dregnat, geht in die Hocke, streckt