Der weibliche Körper als Kerze ist aktuell im Trend in der Einrichtungswelt.

Düsseldorf. Der Frauenkörper ist ein beliebtes Dekoelement. Vor allem in Form einer kopflosen Kerze erhält er Einzug in die eigenen vier Wände.

In diesem Artikel erfährst Du:Warum weibliche Körper der neue Kerzen-Trend sind. Was der Dekotrend mit "Female Empowerment" zu tun hat. Wie die "Body Candles" richtig inszeniert werden. Es gibt sie in nahezu allen Farben und