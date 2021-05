Ist unser Sehvermögen in Gefahr?

imago-images/Vasily Pindyurin

Hamburg. Während der Pandemie verbringen wir viel Zeit am Bildschirm. Was bedeutet die hohe Belastung für junge Augen?

In diesem Artikel erfährst Du: Was lange Bildschirmzeiten für Kinder bedeuten. Was lange Bildschirmzeiten für Erwachsene bedeuten. Wie Du Deine Augen entlasten kannst. "Sitz' nicht so lange vor dem Fernseher, sonst bekom