Warum neue Kleidung so komisch riecht – und ist das schädlich?

Egal ob Luxus-Fake-Pelzmantel oder Billig-Pullover – neue Kleidung riecht immer irgendwie komisch nach Chemie. Was hat es damit auf sich?

imago-images/Kniel Synnatzschke

Hamburg. Bedeutet ein chemischer Geruch immer ein Gesundheitsrisiko? Nicht unbedingt, sagen Experten und erklären die Hintergründe.

In diesem Artikel erfährst Du: Was es mit der Chemiekeule im Textilgeschäft auf sich hat. Wieso der chemische Geruch kein Grund zur Sorge ist. Wie Du sicher an schadstofffreie Kleidung kommst. Der beißende Geruch, der ei