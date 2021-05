Whatsapp Pink – so schützt Du Deine Daten vor der Schadsoftware

Immer wieder versuchen Betrüger, über die beliebte Chat-App Zugriff zu sensiblen Nutzerdaten zu gewinnen. WhatsApp Pink ist so ein Versuch.

imago-images/Chris Emil Janßen

Hamburg. Ein Whatsapp-Update verspricht ein pinkes Design. Doch über den Kettenbrief können Betrüger Deine Daten missbrauchen.

In diesem Artikel erfährst Du:Vor welcher Betrugsmasche Du Dich in Acht nehmen solltest. Wie Du sie erkennst. Was zu tun ist, wenn Du bereits drauf reingefallen bist. Ein neuer Tag, eine neue Whatsapp-Sicherheitslücke, die si