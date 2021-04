Bequeme Loafers und farbenfrohe Sandalen mit Blockabsatz – das sind die Schuhtrends im Sommer 2021.

imago images/ Runway Manhattan

Düsseldorf/Offenbach. Corona beeinflusst so vieles, auch unsere Mode. Der bequeme Look ist gerade besonders beliebt – selbst, wenn wir die Wohnung verlassen. Und das bleibt auch erst mal so, zeigt die neue Schuhmode.

In diesem Artikel erfährst Du:warum Schuhe der modische Gewinner der Pandemie sindwelche Must-Have-Trends es diesen Sommer gibt wie man die Schuhe lässig kombiniertDas Tragen der Masken macht es Accessoires schwer. Große Ohrringe zum B