Die Reiseanbieter wollen auch wieder verschiedene Fernreisen anbieten, unter anderem sollen wieder Flüge auf die Malediven möglich sein.

dpa/Philipp Herder

Hannover. Der Sommerurlaub liegt gefühlt noch in weiter Ferne. Zu welchen Sonnenzielen dürfte es in diesem Jahr besonders viele Reisende ziehen? Das sagen die Reiseveranstalter.

In diesem Artikel erfährst Du: welche Urlaubsziele im Sommer besonders angesagt sindwas die Reiseveranstalter in Sachen Sicherheit planenwie die EU das Reisen in Corona-Zeiten ermöglichen willWohin könnte die Reise im Sommer gehen? Das frag