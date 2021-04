Zimtschnecken gibt es in unzähligen Varianten. Wir zeigen Dir drei leckere Rezepte.

imago images/stock&people/Westend61

Hamburg. Die Pandemie hat aus den meisten von uns begnadete Köche und Bäcker gemacht. Einen neuen Hype erleben derzeit vegane Zimtschnecken.

In diesem Artikel erfährst Du:wie Du die leckersten veganen Zimtschnecken zubereitest – was willst Du mehr?Fluffig, zimtig und unglaublich lecker: So kennen wir Zimtschnecken. Ursprünglich stammt das süße Gebäck aus Schweden. Doch mitt