Urlaub in der Schweiz trotz Corona: So sparst Du richtig Geld

Die Schweiz ist eines der schönsten Urlaubsziele Europas. Doch für einen Urlaub muss man ordentlich in die Tasche greifen.

imago images/Westend61/Lisa und Wilfried Bahnmüller

Berlin. Corona-Auszeit gefällig? Die Schweiz gilt als wunderschönes – aber teures – Urlaubsland. Wir haben die besten Spar-Tipps für einen Aufenthalt bei unseren Nachbarn.

In diesem Artikel erfährst Du:welche Regionen Du für einen günstigen Urlaub buchen solltestwelche Art der Fortbewegung sinnvoll istwelche Schauplätze Du gratis besuchen kannstDas Glück kann so nahe liegen: Urlaub in der idyllischen Schweiz.