Den eigenen Urlaub in einem Wohnmobil oder Wohnwagen zu verbringen, ist besser für die Klimabilanz als in einem Hotel zu übernachten.

Hamburg. Nachhaltiger Tourismus ist ein Trend, der immer beliebter wird. Denn Reisen und die Umwelt zu schützen muss sich nicht komplett ausschließen.

In diesem Artikel erfährst Du: wie Du am besten klimaneutral reisen kannstwelche Maßnahmen im Urlaub helfen, um wenig CO2 zu verbrauchenwelche Urlaubsform aktuell besonders in istDie Corona-Pandemie hat das Reisen in den vergangenen Monaten