Was die roten Kreise bei Twitter-Profilen bedeuten

Einige Nutzer haben sich auf Twitter für eine konsequenten Lockdown ausgesprochen und sich solidarisiert.

dpa/Matt Rourke

Hamburg. Die Rufe nach einem harten und konsequenteren Lockdown werden lauter. Ein Aktionsbündnis hat nun eine Initiative gestartet.

Am kommenden Montag treffen sich in Berlin wieder Bundeskanzlerin Angela Merkel mit den Ministerpräsidenten, um ein weiteres Vorgehen in der Corona-Pandemie zu besprechen. Die Forderungen nach einem harten konsequenten Lockdown werden immer