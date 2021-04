Alles auf ein Blech – funktioniert in verschiedenen Schwierigkeitsgraden.

dpa/Becca Crawford

Hamburg. Sie sind schnell gemacht, günstig – und es kann nicht viel schiefgehen: One-Tray-Gerichte. Das steckt hinter dem Trend.

In diesem Artikel erfährst Du: was One-Tray-Gerichte sindwarum diese Art der Essenszubereitung so unkompliziert und günstig istwo Du Rezeptideen findestEs ist eine unkomplizierte Art des Kochens: Bei One-Tray-Gerichten kommen die Zutaten au