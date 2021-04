Wir machen den Test: Was kann die Kochbox von Dinnerly?

Dinnerly ist die Zweitmarke des Kochbox-Anbieters Marley Spoon. Wir haben sie getestet.

Carolin Busse

Hamburg. Während Corona kochen viele Menschen wieder Zuhause. Kochboxen liegen im Trend. Wir testen die Marke Dinnerly.

In diesem Artikel erfährst Du: wie eine Kochbox funktioniertwie der Anbieter Dinnerly in unserem Test abschneidet wann sich eine Kochbox lohntNachdem wir beim letzten Mal eine Kochbox von Hello Fresh getestet haben, folgt diese Wo