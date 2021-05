In diesen Ländern Europas sind die Campingplätze geöffnet

Sehnsuchtsort: Für viele Camper sind solche Campingplätze direkt am Meer das Nonplusultra.

imago images/YAY Micro

Hamburg . In einigen europäischen Ländern sind Campingplätze bereits geöffnet. Auch in Deutschland ist campen teilweise wieder möglich.

In diesem Artikel erfährst Du:wo Du aktuell in Europa campen darfstwelche Bestimmungen Du vor Ort einhalten musstwas bei der Rückkehr nach Deutschland auf Dich zu kommtWährend in Europa schon viele Länder ihre Campingplätze geöffnet haben,